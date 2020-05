FIFA 20: patch 1.20 Title Update 16 disponibile oggi 5 maggio

FIFA 20 non si ferma e prosegue il suo cammino stagionale tra le novità di FUT e patch di aggiornamento, tanto desiderate dai gamers più esigenti. L’obiettivo della EA Sports è quello di rendere il videogioco più famoso del mondo sempre più realistico e all’avanguardia. Spinti a migliorare dai tanti videogiocatori sparsi per il mondo, la EA ha rilasciato oggi la patch 1.20 Title Update 16.

Dopo aver rilasciato la patch 1.20 per PC il 28 aprile, oggi 5 maggio l’aggiornamento è disponibile pure per le piattaforme PS4 e XBox. Una patch che come vedremo, andrà a toccare vari aspetti del gioco con il tentativo di migliorarli una volta per tutte. Qui sotto vi riportiamo tutte le migliorie apportate a FIFA 20.

Il contenuto della Patch 1.20 Title Update 16 per PS4 e XBox

Di seguito vi elenchiamo le modifiche apportate da questa patch 1.20:

– Inserimento dell’opzione per il monitoraggio della connessione nelle impostazioni. Questa opzione consente di visualizzare alcune informazioni riguardanti la connessione mentre sei in una partita online. – Questa opzione è disponibile per un gruppo selezionato di giocatori e lo resterà durante l’analisi dei feedback e la regolazione di alcuni parametri.

– Non risulterà attivabile questa opzione per tutti gli altri giocatori in grigio.

A livello di GRAFICA, sono state apportate le seguenti modifiche:

– Aggiornamento riguardante varie divise e oggetti tifo.

– Corretto lo scorrimento riguardante i nomi delle formazioni che non venivano visualizzati correttamente.

– Corretto il difetto in Volta Football, dove le personalizzazioni salvare dall’avatar non venivano visualizzate correttamente.