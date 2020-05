FIFA 20, sta per partire la ‘Fantacalcio Spring Cup II’ su FUT

FIFA 20, nuovo torneo nella modalità “Ultimate Team”. Nel mese di aprile è stata annunciata la ‘Fantacalcio Spring Cup I’, nuova competizione che nel giro di pochissimo tempo ha fatto registrare un gran numero di iscrizioni tant’è che diversi utenti non hanno potuto partecipare a questo nuovo torneo, che nei giorni seguenti ha fatto riscontrare un grande successo. Pertanto gli organizzatori di questa manifestazione hanno pensato di dare il via per il mese di maggio alla ‘Fantacalcio Spring Cup II’.

FIFA 20, al via le iscrizioni per la ‘Fantacalcio Spring Cup II’

Rispetto al precedente torneo, nella ‘Fantacalcio Spring Cup II’ i partecipanti saranno 1024, un numero maggiore rispetto alla prima edizione. Ci si potrà iscrivere dalle ore 16 del 10 maggio 2020 alle ore 23.59 del 13 maggio. Dopo aver completo l’iscrizione, ciascun partecipante riceverà una mail con i dati fondamentali per accedere alla Lega Fantacalcio di riferimento. Sarà possibile anche utilizzare una sola carta speciale presente nella stagione 2019-2020 della Serie A e all’interno delle quotazioni del Fantacalcio. In epoca di Coronavirus passiamo ancora del tempo restando a casa e con Serie A e Fantacalcio al momento sospesi per questa pandemia, possiamo tornare a vivere del calcio seppur in maniera virtuale con questa competizione online.

FIFA 20, come allestire la rosa per la ‘Fantacalcio Spring Cup II’

Gli organizzatori di questa ‘Fantacalcio Spring Cup II’ , ovvero Fantacalcio.it e Qlash, avvertono che per partecipare a questo torneo sarà necessaria sia un’abilità particolare su FUT ma anche una grande strategia in qualità di fantallenatori per allestire una vera rosa e bisognerà far affidamento alle quotazioni presenti in Fantacalcio.it. La rosa sarà composta da una rosa di 18 giocatori con 2 portieri, 6 difensori, altrettanti centrocampisti e 4 attaccanti e si partirà da un budget di 150 fantamilioni.

FIFA 20, i premi della ‘Fantacalcio Spring Cup II’

Questa ‘Fantacalcio Spring Cup II’ mette in palio diversi premi come ad esempio una FUT Card reale personalizzata che arriverà direttamente a casa; oppure una sfida a FIFA 20 contro il pro player ufficiale dell’Inter Esport, ovvero CRAZYFATGAMER; ancora una call esclusiva con la redazione di Fantacalcio.it per pianificare le strategie in vista del prossimo Fantacalcio e per concludere un campioncino del Fantacalcio con la propria immagine ma questo solo per i primi 4 in classifica.

(fonte: Fantacalcio.it)