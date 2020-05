FIFA 21: ecco l’evento della EA dove potrebbe essere annunciato

L’uscita o la non uscita di FIFA 21 continua a tenere banco in tutte le webzine di videogiochi online. Nei giorni scorsi, sono circolate delle voci circa un’ipotetica uscita della demo, ma niente pare essere confermato al 100%. La possibilità che il gioco non veda la luce è concreta per via del Coronavirus. Molti campionati probabilmente non riprenderanno il via e ciò è dovuto a dei casi di positività tra calciatori rilevati ultimamente in Francia e in Germania. Ciò potrebbe portare a uno stop totale del calcio a livello internazionale.

Le varie leghe non vogliono rischiare e ciò può portare a una mancata uscita del videogioco di calcio più famoso al mondo. Il mancato lancio di FIFA 21 rimane comunque un’ipotesi, così come l’uscita del gioco stessa che secondo alcuni potrebbe avvenire ugualmente nonostante il non svolgimento dei campionati per club.

La speranza arriva dall’EA Play?

Proprio quest’oggi, la EA Sports ha annunciato mediante i propri canali ufficiali l’evento EA Play. Questo evento si svolgerà online e grazie all’EA Play potremo vedere tutti gli annunci publisher nord americani, riguardanti i prossimi titoli in arrivo sugli scaffali dei negozi di videogiochi. L’evento andrà in scena venerdì 12 giugno all’1 di notte in Italia. La data di FIFA 21 sarà comunicata durante lo svolgimento dell’EA Play? Forse no, ma potremo aspettarci comunque qualche notizia in più riguardo il lancio o il mancato lancio del gioco per settembre o ottobre. I fans di FIFA incrocino le dita.