FIFA 21, FUT Icons: Totti e Batistuta ci saranno, entrambi con potenza tiro 99?

Il nuovo FIFA 21 vedrà la luce a settembre? Forse si. Nei giorni scorsi, rumors importanti riguardo un’uscita della nuova versione del gioco di calcio più famoso al mondo hanno alimentato l’universo dei videogiochi. Al momento, sembrerebbe che la data fissata per la demo sia il 25 settembre. Nonostante il calcio fatichi a riprendere, FIFA 21 potrebbe in ogni caso essere realizzato e oltre ai rumors inerenti la demo, ci sono pure quelli sulle presunte nuove FIFA 21 FUT Icons.

Sono tanti i nomi papabili per il prossimo anno e molto probabilmente ci saranno anche i due Campioni d’Italia 2001 della Roma: Gabriel Omar Batistuta e Francesco Totti. L’ex leggenda della Fiorentina è tra gli uomini più attesi data la sua fama da bomber potente e tremendamente spietato in area di rigore. Negli anni, Batistuta è stato da sempre uno dei calciatori più utilizzati e amati dai gamers per via del suo tiro devastante dalla distanza. Stesso discorso per il suo ex compagno di squadra Francesco Totti, anche lui leggenda del calcio e pure dei videogiochi.

Se in FIFA 21 non sarà limitato il tiro dalla distanza – davvero in voga nelle ultime due edizioni del gioco – i due campioni saranno delle cards ancor più speciali per i gamers di FUT. Un duo micidiale e che farà ancora sognare gli appassionati di calcio. Si prevede per entrambi un tiro dalla distanza pari – o quasi – a 99. Stesso discorso per la potenza di tiro.

Le altre Icons: Eto’o, Xavi e Robben entreranno nella lista?

Secondo le ultime previsioni, tra le icone del 2021 in FIFA vedremo anche i vari Eto’o, Xavi e Robben. Tutti e tre sono state delle leggende del calcio e di FIFA in questi ultimi anni e sarà davvero emozionante riaverli a disposizione in FIFA Ultimate Team. Sia Eto’o che Robben sono sempre stati utilizzati per il gioco in velocità, mentre Xavi è stato assieme ai vari Iniesta, Pirlo ecc. uno dei migliori centrocampisti per il famoso tiki-taka. Efficace pure in FIFA. Oltre a questi nomi, potrebbero essere aggiunti anche John Terry, George Weah, Cafu, Thuram e la leggenda del calcio tedesco Franz Beckenbauer. Tanta carne al fuoco insomma, ma d’altronde quando si parla di FUT Icons, non potrebbe essere altrimenti.