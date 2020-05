FIFA 21: preordini per il 6 giugno, torna la licenza ufficiale per la Juventus?

Come confermato in questi ultimi giorni, FIFA 21 vedrà la luce. La EA Sports non è disposta a rinunciare al suo gioco più venduto nonostante l’incertezza che regna nel mondo del calcio. Il gioco sarà disponibile sugli scaffali dei negozi per settembre come di consueto e già circolano voci sulle edizioni di FIFA 21 e il preordine.

Il preordine del gioco sarà disponibile per il 6 giugno per XBox, PS4 e PC secondo le ultime indiscrezioni. Riguardo le edizioni che saranno presenti per la vendita, con ogni probabilità saranno tre: Standard Edition, Champions Edition e Ultimate Edition. Novità allettanti per gli appassionati, ma c’è di più.

Torna la licenza ufficiale per la Juventus?

Nella scorsa edizione, la Juventus di Sarri figurava come Piemonte Calcio per via dell’accordo triennale preso dai bianconeri con la Konami per PES 2020. Dunque, la Juventus figurerà ancora con questo nome nel prossimo FIFA 21 – salvo risvolti clamorosi – ma stando alle ultime indiscrezioni, la EA Sports sta pensando a inserire la modalità di personalizzazione kit di squadra. Facendo così, sarà possibile perlomeno modificare la maglia dei bianconeri e renderla identica a quella ufficiale. Questa modalità è da tempo desiderata dai tanti gamers di FIFA e forse questa volta la EA andrà ad esaudire questi desideri. Più che altro per la gioia dei tifosi bianconeri.