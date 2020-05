In assenza del calcio vero, gli appassionati del mondo del pallone possono cimentarsi in tornei virtuali. In questo periodo senza partite la modalità carriera offerta da FIFA20 rappresenta sicuramente uno dei modi virtuali più coinvolgenti per portare il proprio club in cima ai vertici del calcio.

In base al campionato scelto e alla tipologia di sfida che volete affrontare, è possibile selezionare la miglior squadra in base alle vostre esigenze.

I club su cui scommettere a FIFA20

L’Everton è una delle squadre con maggior appeal del calcio inglese. Un budget iniziale di 53 milioni e una rosa ricca di giovani talenti, Richarlison e Kean su tutti, possono facilmente farvi vivere una favole stile Leicester di Claudio Ranieri.

La Serie A offre due scommesse davvero affascinanti: Atalanta e Fiorentina. La Dea mette a disposizione solo 18 milioni ma i tanti giovani talenti in squadra vi danno l’opportunità di realizzare molte plusvalenze. La Viola parte con un budget di 23 milioni e elementi di alto valore: Chiesa, Vlahovic, Milenkovic e Castrovilli. Inoltre nella rosa è presente una delle leggende di FIFA, Frank Ribery.

Un’altra squadra su cui scommettere a FIFA20 è il Lione. Il club francese è l’unico in grado di spodestare dal trono il PSG. Nelle casse 40 milioni, in rosa calciatori come Depay, Cornet e Aouar, vi permettono di lanciare la sfida a Neymar e compagni.

Le squadre da riportare nell’Olimpo del calcio

In Italia è il Milan la nobile caduta per eccellenza. Budget da 39 milioni e Ibrahimovic in rosa possono essere due fattori su cui basare una veloce e vincente rifondazione.

Se volete una vera e propria sfida british, allora il vostro club è il Fulham. Riportare la squadra londinese dalla Championship al top della Premier League con soli 18 milioni di budget, non è una sfida per tutti.

Con 4 Champions League e altri 9 trofei internazionali, l’Ajax è assolutamente da riportare sul tetto del mondo, almeno virtualmente. La disponibilità iniziale di 35 milioni non è male ma il punto forte del club olandese è la rosa ricca di giovani talenti: David Neres, Ziyech, Promes, Van De Beek, Tagliafico, Alvarez e Onana.

La scelta sicura per la modalità carriera

Se cercate basi sicure, il Manchester United è il club che fa al vostro caso. I campioni non mancano e con 186 milioni disponibili da spendere sul mercato, potrete creare una vera e propria corazzata.

Il Lipsia con il suo budget di 64 milioni è il club da prendere in considerazione non solo per competere in Bundesliga ma anche nelle competizioni internazionali. Inoltre in squadra potete contare su elementi di qualità come Werner e la coppia di difensori Upamecano e Konatè.

La Liga vede come favorite sempre il Real Madrid e il Barcellona ma una mina vagante può essere il Valencia. La squadra è pronta per tornare grande con 66 milioni di euro, Rodrigo in attacco e giovani di valore come Ferran Torres e Kang-in Lee