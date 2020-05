Fiorentina, Barone: “Ribery carico, sono contrario ai 5 cambi”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, ha le idee chiare per il proseguo del torneo di Serie A. Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport, il dg viola ha parlato di vari temi tra i quali la oramai agognata ripresa del campionato, ancora incerta ma possibile:

”Già i giocatori sono in questo periodo sottoposti mentalmente a forte stress per tutte le voci che si rincorrono. La posizione della Fiorentina è che vogliamo mantenere le stesse regole di quando abbiamo iniziato il campionato. Le cinque sostituzioni? Sono contrario a cambiare le regole in corsa. Siamo per ricominciare ma in sicurezza, senza rovinare questa stagione e compromettere la prossima. Il 18 maggio speriamo di poter tornare a pensare positivo. Il vero disastro sarebbe rovinare questa stagione e sarà difficile mettere i conti apposto per tutti, il calcio è un’industria da tutelare e come tutte le industrie dovrà essere aiutata dal Governo. Speriamo di poter concludere questa annata e iniziare in modo regolare la prossima, i ragazzi non possono stare fermi per tanto tempo quindi bisogna ricominciare al più presto”.

“Positivi tutti asintomatici, Ribery carico”

Oltre alle vicende dovute alla ripartenza della Serie A, Barone ha voluto parlare dei calciatori/staff risultati positivi: “Stanno tutti bene e sono tutti asintomatici, contiamo di recuperare anche loro al più presto”. Poi su Ribery – da poco tornato a Firenze – Barone ha detto:

“Nonostante due tamponi risultati negativi in Germania e a Firenze siamo in attesa del protocollo. Intanto Franck è tornato carico e con un entusiasmo incredibile”.