Gosens: “La Bundesliga sarà un riferimento per gli altri campionati”

I campionati stanno sempre prendendo la strada della ripresa per quanto concerne la stagione calcistica 2019-20. Con lo stop della Ligue 1, il calcio sembrava destinato a chiudere il sipario, ma la Bundesliga ha preso una decisione diversa rispetto ai francesi: riprendere a giocare nella maniera migliore possibile. Un segnale abbastanza importante che ha influito negli altri paesi, soprattutto per quanto concerne la Serie A. Certo, ci sono ancora molti fattori da contare, ma il via libera tedesco garantirebbe una maggiore sicurezza per la stesura di un protocollo anti Coronavirus. Molte squadre italiane sono tornate ad allenarisi con tutte le attenuanti del caso, anche se per una decisione definitiva bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Ai microfoni di Sportschau, ha parlato il giocatore dell’Atalanta Robin Gosens, assoluto protagonista con la maglia nerazzurra sia in campionato che in Champions League sulla fascia sinistra, nella quale ha voluto parlare della situazione attuale: “La Bundesliga sarà considerato un vero e proprio esempio per gli altri campionati. Serie A compresa. Speriamo che la situazione migliori, così l’Italia potrà seguire quella strada. La sicurezza non è mai al 100, ma in Germania è stato sviluppato al meglio il concetto di sicurezza. Se sia eticamente giusto ricominciare o no è un’altra questione“.