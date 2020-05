Higuain, il padre difende il figlio: “Attacchi e meme sono da codardi”

Higuain è atteso a Torino per terminare la sua stagione calcistica con la Juventus, ma una volta terminata quest’annata complicata, sarà addio al bianconero per l’attaccante argentino. El Pipita non rientra nei piani del club Campione d’Italia, il quale sta già cercando un sostituto valido. La Juventus infatti, ha monitorato Milik del Napoli per il prossimo anno. Attaccante gradito a Maurizio Sarri.

Higuain tornerà a disposizione di Sarri a breve, ma sui social ha ricevuto diversi attacchi e memes ironici in questi giorni, da parte di vari haters. In merito a questi fatti, ha voluto rispondere il padre del calciatore Jorge Higuain, tramite TNT Sports:

“Ci sono giocatori che sono molto criticati, credo che sia gente stupida. Passano l’intera giornata ad attaccare e creare meme. Non si sa chi siano, chi attacca in rete è un codardo che si rende ridicolo. E’ povera gente, perde tempo”.

River Plate interessato a Higuain, ma il padre frena

Possibile ritorno in Argentina per Higuain? Secondo il padre, non è ancora il momento. Il River Plate – squadra che ha lanciato El Pipita fin dalle giovanili – si sarebbe fatto avanti, ma il padre nega il ritorno al Monumental:

“Non è ancora il momento. Ha ancora un anno di contratto con la Juve e lo vuole rispettare. Non voglio neanche parlarne adesso perché per il momento si tratta soltanto di una fantasia. Il calciomercato europeo è troppo diverso da quello argentino ed un calciatore come mio figlio, non può tornare per il momento al River”.