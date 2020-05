IFAB ha ufficialmente dato il semaforo verde per le tanto agognate 5 sostituzioni, richieste a gran voce dal panorama calcistico per terminare al meglio la stagione 2019/2020 oltre a tutelare giocatori e società. La proposta della FIFA, elaborata dai suoi vertici a causa del numero elevato di partite che i giocatori saranno costretti ad affrontare, è stata approvata ma avrà valenza temporanea.

CAMBI E VAR: LE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

La proposta della modifica del regolamento inoltrata dalla FIFA all’IFAB (International Football Association Board) è stata accolta, soprattutto per quanto riguarda la modifica dell’articolo 3 del regolamento FIFA (https://www.fifa.com/mm/document/afdeveloping/refereeing/law_3_the_number_of_players_en_47419.pdf).

Il numero di sostituzioni sarà alzato dalle classiche 3 a ben 5, così da consentire alle squadre di non affaticare troppo i loro giocatori e allo stesso tempo di mantenere un livello competitivo elevato per tutti i 90 minuti.

Le sostituzioni potranno diventare 6 qualora si andasse incontro ai tempi supplementari, per esempio nelle coppe nazionali o europee.

Per quanto riguarda il VAR, ogni singola federazione che inizierà i suoi campionati dopo la pausa forzata per l’emergenza Covid-19, potrà decidere se continuare a farne uso (per chi ne usufruiva) oppure no. La discrezionalità singola però deve coincidere comunque con il protocollo regolamentare attuale.

VALIDITA’ DELLE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Le modifiche regolamentari sopracitate, avranno una validità temporanea e con effetto immediato: “L’emendamento all’articolo 3 riguarda le Regole del Giuoco per la stagione 2019/2020 e 2020/2021, in quest’ultimo caso saranno la FIFA e l’IFAB a determinare se le suddette variazioni potranno essere estese (ad esempio per le competizioni che finiranno nel 2021)”. Se ciò sarà approvato dai vertici, gli effetti delle modifiche possono entrare in vigore dal 1 giugno 2020 (https://www.theifab.com/news/five-substitutes-option-temporarily-allowed-for-competition-organisers).