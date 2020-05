Il sacerdote bresciano attacca la Juventus: “Onestà non è bianconera. Il settimo comandamento recita non rubare”

Le frasi di padre Toffari contro la Juventus, il video diventa virale. Il campionato italiano è ancora ai box per l’emergenza Coronavirus e in questi giorni è divampata la polemica per un like del presidente Agnelli ad un tifoso bianconero. L’argomento di discussione è stata l’ipotetica assegnazione dello scudetto alla Juventus in caso di stop definitivo della Serie A con la maggior parte degli juventini che lo rifiuterebbe per non essere paragonati all’Inter, vincitrice a tavolino dello scudetto 2005/2006 in seguito allo scandalo Calciopoli. La vicenda è stata commentata anche da un sacerdote bresciano, Don Mario Toffari, che si è sfogato così in una diretta facebook diventata subito virale: “La Juventus ha detto che non vuole lo scudetto che non è stato vinto sul campo e che non vuole fare come l’Inter. Noi diciamo al presidente della Juve, che siamo lieti che non voglia prendere una cosa non sua, ma cerchi di esser bravo anche a riconoscere che anni fa ha dato indietro quello che non era suo. L’onestà, la verità e le virtù cristiane o sono bianche o sono nere e allora sono disonestà e non verità. L’onestà non può essere bianconera, è una cosa fuori dalla definizione. L’importante è il settimo comandamento, non rubare e se lo abbiamo fatto restituiamo agli altri”.