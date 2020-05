Inter, dalla cessione di Icardi potrebbero arrivare due terzini

Mauro Icardi potrebbe tornare utile all’Inter in chiave mercato per rinforzare le proprie fasce. I nerazzurri e il PSG stanno trattando per definire una volta per tutte il futuro dell’attaccante argentino. Dopo un inizio promettente, il rendimento di Icardi si è un po’ inceppato nel PSG e ciò sta portando la società parigina a scartare l’ipotesi di un riscatto a fine stagione. L’obiettivo dell’Inter è di disfarsi di Maurito e stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sarebbero interessati a introdurre nella trattativa due calciatori del PSG: Meunier e Kurzawa.

Qualora l’Inter riesca a prendere entrambi, sarebbe un colpo non da poco. Meunier è un terzino destro affidabile, abile in fase di spinta e pure a livello difensivo. Difensore fisico, può essere pure impiegato come centrale difensivo e magari Conte potrebbe adattarlo pure nella sua difesa a 3 oltre che sulla fascia. Il francese Kurzawa invece è un terzino d’attacco, abile con i piedi e che sulla sinistra farebbe davvero comodo alla causa nerazzurra. Su di lui però ci sono tante squadre e l’Inter dovrebbe intavolare una vera e propria asta.

Icardi però potrebbe essere introdotto in questa trattativa che potrebbe portare all’arrivo dei due esperti difensori parigini. In casa PSG è ancora da definire la situazione Cavani. El Matador potrebbe accasarsi al Boca e a quel punto un riscatto di Icardi sarebbe più logico.