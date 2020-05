Inter, Marotta strizza l’occhio a Tonali: “Giocatore molto promettente, vedremo”

Sandro Tonali è tra i calciatori italiani più desiderati in prospettiva. Il centrocampista del Brescia ha tutto per sfondare e oltre alla tecnica eccelsa – che gli è valsa la nomea di “nuovo Pirlo” – impressiona la grande personalità del ragazzo, capace di prendere in mano le redini del centrocampo per poi impostare il gioco come solo i grandi veterani sanno fare. Tonali è seguito da vari club italiani ed europei, ma la sensazione è che la sua carriera da calciatore continui nel nostro campionato.

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Città Celeste, strizzando l’occhio al centrocampista del Brescia, non negando un interessamento nerazzurro:

“Il ragazzo è molto giovane, promettente. Per lui c’è la fila, vedremo. Comunque al momento non ci sono novità. Lautaro Martinez? Tutto fermo. Non ci sono novità al momento”.

Al momento opportuno, l’Inter sarà presente all’asta Tonali

Che per Tonali ci sia la fila è risaputo e il ragazzo non proseguirà di certo nel Brescia, oramai destinato alla retrocessione in Serie B. Sul fronte Lautaro, arrivano sempre notizie dalla Spagna circa un interessamento del Barcellona, anche se non sarà semplice intraprendere trattative per l’asso argentino data la crisi economica dovuta al Covid-19. In ogni caso, quando sarà il momento di sfidare le varie Juventus e Milan per Tonali, l’Inter di Zhang sarà pronta a dire la sua.