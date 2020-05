Juventus, Higuain non torna a Torino, atteso Rabiot: l’ex PSG inserito nella trattativa Pogba?

Tra Higuain e la Juventus qualcosa si è rotto. L’argentino non farà rientro a Torino a breve e prolungherà la propria permanenza a Buenos Aires, dove si sta allenando in vista di questa ripresa degli allenamenti collettivi. Il suo rientro ritardato a Torino continua però a far rumore. Il calciatore non è più nei piani della Juventus per la prossima stagione e questo pare chiaro, così come pare chiaro anche un suo disinteressamento a proseguire in bianconero.

In molti parlano di un suo ritorno in patria nel River Plate, ma ancora non c’è nulla di concreto a riguardo. Un altro calciatore che non farà rientro alla base è Rabiot.

Il francese è seguito dall’Everton, ma occhio allo United

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il centrocampista francese è pressato dalle sirene inglesi dell’Everton. Ancelotti vuole un centrocampista di qualità per la sua squadra e l’ex PSG pare essere il profilo giusto. Non c’è però solo l’Everton. Pure il Manchester United è sulle tracce di Rabiot e forse l’idea sarebbe della Juventus, sarebbe quella di inserirlo nella trattativa che porta a Paul Pogba. Non è un mistero che la Juventus vorrebbe riportare a casa il polpo Paul, dopo la sua negativa esperienza a Old Trafford. Raiola nei mesi scorsi aveva dato dei segnali confortanti a riguardo, alimentando le speranze ma ultimamente pare essersi fatto sotto il Real Madrid di Zidane. Avversario scomodo sul mercato per la Juventus di Andrea Agnelli.