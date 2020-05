Mentre i club di Serie A aspettano di sapere quale sarà il destino del calcio italiano e iniziano ad allenarsi, sui social rimbalzano notizie di mercato e non solo, perché se ai tifosi interessa sapere quale sarà il campione che indosserà la maglia della propria squadra del cuore, interessa sapere anche come sarà fatta la nuova maglia del proprio club. E’ il caso della Juventus che, sul sito footyheadlines.com, vede svelare il proprio kit per la prossima stagione, mostrando le immagini in anteprima delle tre divise della società bianconera . Il sito è famoso per i leak sulle maglie dei club, come accaduto per la maglia pre-partita dell’Inter 2021. La prima maglia sarà prevalentemente bianca, con le strisce nere pennellate, inoltre notiamo che il logo Adidas e Juventus saranno in oro, così come le strisce sui fianchi. Color oro anche lo sponsor Jeep, che ha un contratto con la società torinese fino alla fine della stagione 2021. Il retro della maglia sarà totalmente bianco. Inoltre sono stati svelati anche i pantaloncini del kit home della Juventus, totalmente bianchi con dettagli in oro, così come i calzettoni. Il sito ha svelato anche la giacca che indosseranno Ronaldo&Co. nella prossima stagione, totalmente nera con dettagli in grigio.

Infine, sul sito possiamo notare anche lo spoiler della seconda e terza maglia del kit della Juventus per la stagione 2020/21, con la seconda maglia che si presenta con un colore indaco e dettagli in alluminio, mentre la terza maglia potrebbe essere leopardata su toni arancioni, come suggerito da LaBianconera.