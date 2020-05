Juventus, nel mirino un futuro campione del Santos!

La Juventus ha intenzione di strappare al Santos un giovanissimo talento e Paratici sembra essere già passato all’azione. Il nome è quello di Kaio Jorge, brasiliano classe 2002. Le notizie su di lui sono ancora ben poche, sappiamo però che in Sud-America è ritenuto il nuovo “cracque” del calcio. Fin’ora ha disputato ancora pochissime partite, ma i numeri sono davvero interessanti: 2 partite e 2 reti.

La trattativa con il Santos

Il Santos non ha intenzione di cedere facilmente il gioiellino ed ha rifiutato un’offerta di 18 milioni di euro da parte della Juve. La dirigenza brasiliana ne vuole almeno 30 per cedere l’attaccante classe 2002. I bianconeri puntano ad un prestito con obbligo di riscatto al fine di potersi aggiudicare un giovane talento da inserire nell’organico. Nel corso degli ultimi giorni sono sorti segnali molto positivi, poichè il brasiliano sembra essere desideroso ed entusiasta di cambiare casacca e trasferirsi alla Juventus. Paratici ha già inviato molti osservatori in Brasile per tenere sott’occhio il baby-talento.

Chi è Kaio Jorge

Kaio Jorge Pinto Ramos, nato il 24 Gennaio 2002 è un attaccante in grado di giocare anche sulle fasce. E’ agile, rapido e veloce, possiede un tiro potente e spesso gioca di sponda per i compagni. Nel 2012 entrò a far parte delle giovanili del Santos e nel 2019 ricevette la promozione in prima squadra. Sempre nel 2019 viene convocato nella nazionale brasiliana under-17 e vince il mondiale. Nel corso della competizione ha disputato 7 partite realizzando 5 reti.