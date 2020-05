Lazio, Anna Falchi attacca i tifosi della Roma via social

In Italia non c’è ancora l’accordo ufficiale per la ripresa del campionato di Serie A e le opinioni tra club e tifoserie sono spesso discordanti. Ultimamente, i tifosi della Roma hanno esposto degli striscioni contro la ripresa delle ostilità. Tifosi capitolini in apprensione per via di un possibile trionfo della Lazio di Simone Inzaghi? Secondo la tifoseria biancoceleste è proprio così. Tra la grande schiera dei tifosi delle aquile, si schiera una delle supporter per eccellenza: Anna Falchi.

La modella italiana di origini finlandesi è da sempre una grande tifosa della Lazio. Attivissima sui social, la Falchi ha commentato ironicamente gli striscioni dei tifosi della Roma con le seguenti dichiarazioni pubblicate con un video dal portale Twitter di SportMediaset:

“I romanisti chiedono di non iniziare il campionato, ma poco poco…perché noi siamo in lizza per lo Scudetto e loro no? Mah, chissà, ai posteri l’ardua sentenza. Comunque, a parte tutto, non ce l’ho con la Roma ma con una piccola nicchia di tifosi. E se la situazione fosse al contrario, pensereste la stessa cosa? Mah…Sempre Forza Lazio”.

I tifosi della Roma hanno paura che la Lazio possa raggiungere la propria squadra a quota tre Scudetti? La sensazione pare essere questa secondo la prorompente fan biancoceleste Anna Falchi.