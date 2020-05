E’ intervenuto questa mattina al programma “El Partidazo” il presidente della Liga Javier Tebas che ha parlato della ripresa del calcio in Spagna con la possibile data del ritorno in campo: “Vorremmo ripartire il 12 giugno“.

CONTROLLI E SICUREZZA

“La ripresa si può sicuramente fare. Dobbiamo adattarci alle circostanze e ai protocolli a cui stiamo lavorando, sia per gli allenamenti che per le partite.

Tebas è rimasto sorpreso positivamente per quanto riguarda i soli 5 casi di positività al Covid-19: “Speravamo in 25-30 casi, ma fortunatamente sono stati solo 5, credo sia una buona notizia. Abbiamo club in tutta la Spagna e nonostante tutte le città siano in situazioni differenti, i contagi tra i calciatori sono stati bassi. A questi 5 se ne aggiungono altri 3 risultanti negli staff, ma su un totale di 2500 tamponi direi che è ottimo.”

LA RIPRESA, GLI STADI VUOTI E PIQUE’

Tebas si sofferma sulla possibile data di ripresa: “Appena le autorità sanitarie ci daranno il via libera riprenderemo. Non sapremo quando ricominceremo, mi piacerebbe il 12 giugno o la settimana successiva ma nessuno lo sa”.

Il presidente della Liga afferma che il rischio di contagio nelle partite è basso: “Dove c’è meno rischio è proprio nelle partite, è impossibile che una squadra intera si contagi. Chiedo che tutti rispettino le norme di sicurezza, anche a casa, così da arrivare alla ripresa con meno contagi possibili. 24 ore dopo le partite, saranno effettuati i test ai giocatori.”

Liga e Segunda Divisiòn inizieranno insieme? “Si, cominceranno contemporaneamente. Abbiamo anche le date per i playoff di Segunda e per le competizioni europee; la Liga deve finire entro il 31 luglio, mentre per la Segunda c’è più tempo.”

La ripresa sarà ovviamente a porte chiuse, ma con delle novità: “Visto che non potranno esserci i tifosi allo stadio, stiamo lavorando per capire come farli interagire da casa durante le partite, per trasmettere la vicinanza ai loro beniamini. Ci saranno ulteriori telecamere e immagini differenti, ma sicuramente si divertiranno, giocheremo ininterrottamente per 35 giorni“.

Il difensore del Barcellona Pique‘ ha affermato che “sarebbe meglio prendersi qualche giorno in più e ricominciare più tardi”. Javier Tebas ha risposto alle dichiarazioni del catalano: “Stiamo guardando ciò che fa la Bundesliga. E’ vero che il tempo non è idoneo per allenarsi, ma è sufficiente”.

La Liga ha messo nel mirino la data del 12 giugno e Tebas sembra molto determinato nel riprendere il campionato, nel frattempo sono usciti i nomi di 4 dei 5 giocatori contagiati: Yangel Herrera (Granada), Renan Lodi (Atletico Madrid), Alex Remiro (Real Sociedad) e Joel Robles (Betis).