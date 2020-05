Luiz Felipe allontana il Barcellona: “La Lazio mi ha dato fiducia”

Il Barcellona è fortemente interessato alle sue prestazioni, ma Luiz Felipe non ne vuole sapere di lasciare la Lazio. Il calciatore brasiliano ha rilasciato un’intervista a UOL, dove ha voluto ribadire la sua volontà di proseguire in biancoceleste:

“L’interessamento del Barcellona? Certo, mi eccita perché significa che il lavoro è stato svolto bene e che i grandi club stanno guardando, ma chiunque mi conosca sa che sono un ragazzo calmo e non mi lascio prendere da facili entusiasmi. Devo rimanere concentrato e pensare a fare meglio per la Lazio, che mi ha dato fiducia e mi ha dato tutto il supporto sin dal primo giorno”.

Una dichiarazione d’amore da parte del difensore e che di certo farà piacere alla tifoseria biancoceleste. Oltre alla questione mercato, Luiz Felipe è entrato nel merito della questione Coronavirus:

“Il momento è atipico e non sappiamo cosa accadrà nei prossimi mesi. Alcuni campionati sono stati chiusi, altri stanno prendendo tempo per vedere quali saranno le prossime misure. È tutto molto difficile e penso che i club non stiano nemmeno pensando molto ai contratti. In questo momento la priorità è diversa. Abbiamo una situazione grave da risolvere. Ripresa? Ogni giocatore vuole giocare. È il nostro lavoro, il nostro sostentamento. È ciò che amiamo e sappiamo fare. Naturalmente mi piacerebbe giocare, uscire sul campo a lottare per il titolo, ma non possiamo ignorare il parere delle autorità sanitarie. Se affermano che possiamo tornare al lavoro, sarà perfetto, ma possiamo tornare in sicurezza. Il calcio, come altri sport, coinvolge molte persone e tutti hanno famiglia, amici, e non è così semplice. La salute collettiva è al di sopra di tutto”.