Marca: “Il Real Madrid rinuncia a Pogba”

“Adiós al sueño de Pogba”, così Marca intitola oggi spiegando come l’amore tra il Real Madrid e Paul Pogba, sbocciato circa quattro anni fa quando il giocatore vestiva ancora la maglia della Juventus, non sia destinato a consumarsi.

Il portale spagnolo, infatti, racconta come la passione del Real per Pogba nacque nell’estate del 2016, quando il giocatore francese decidette di lasciare la Juventus.

Zinedine Zidane voleva portare il centrocampista a Valdebebas, il centro dove si sviluppa “la città del Real Madrid”, ma i 114 milioni pagati dal Manchester United, insieme ai 20 milioni compresi bonus che Pogba guadagna ogni stagione, hanno distrutto i sogni delle merengues e del giocatore che voleva vestire la maglia del Real.

Con l’arrivo di Josè Mourinho all’Old Trafford Pogba ha iniziato a risentire dei primi screzi con lo United, e per tutta l’estate scorsa ha cercato di convincere i reds, insieme all’alleato Zidane, ad accettare le offerte del Real per permettergli di sbarcare a Madrid.

Neanche l’addio di Mou da Manchester ha fatto cambiare idea a Pogba, e sebbene Zizou insieme alla dirigenza del Real sembravano convinti dell’imprescindibilità del francese nel progetto, la fortuna non si è alleata con il giocatore classe 1993.

I dialoghi tra Jose Angel Sanchez e Mino Raiola sono rimasti fitti per diverso tempo, dovendo infine arenarsi a causa dei problemi economici delle merengues, che insieme al costo dell’operazione per permettere il trasferimento del “Polpo“, hanno reso impossibile la continuazione di questa trattativa.

Sono passati mesi e l’interesse del Real sembra essersi diluito con buona pace di Pogba, che nei suoi piani c’era l’intenzione di seguire le orme di Hazard e calcare la mano sul solo anno di contratto rimanente, però le possibilità di realizzare il suo sogno si sono avvicinate allo zero.

Negli ultimi mesi i discorsi tra Sanchez e Raiola non hanno più toccato il discorso Pogba ma si sono concentrati su Erling Haaland, grande sogno di mercato del Real.

Anche Zidane sembra aver rinunciato alla possibilità di tesserare il francese, infatti, durante l’incontro annuale avuto a Dubai insieme alla dirigenza, gli è stato ripetuto come un’operazione simile sia proibitiva in questo momento che il Real non vuole impegnarsi in contratti così onerosi.

Tra i nomi che i blancos seguono c’è un altro pallino di Zizou, N’Golo Kantè, centrocampista del Chelsea che però nel 2018 ha firmato un rinnovo contrattuale che lo porta a percepire più di 17 milioni e mezzo di stagione, cifre complicate da raggiungere per gli spagnoli.

Su Pogba è sempre vivo l’interesse della Juventus, ma come confermato nelle scorse ore da Fabio Paratici, il suo stipendio rende l’operazione per riportare il francese sotto la Mole, decisamente proibitiva.