Mazzoleni: “I giocatori sembravano spaventati”

L’arbitro Paolo Silvio Mazzoleni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei, ritornando con la mente all’8 Marzo 2020, l’ultima partita di campionato che ha visto di scena il derby d’Italia Juventus-Inter, e chiarendo la sua posizione su una possibile ripresa del campionato italiano di calcio di Serie A.

Juventus-Inter – Mazzoleni, nella sfida di Serie A dell’8 Marzo tra Juventus e Inter, vinta poi dai bianconeri, era addetto al Var e racconta le sensazioni di quella partita particolare: “Da addetto al Var ho assistito all’ultimo Juventus-Inter. Un match bellissimo sulla carta, ma già si avvertiva una situazione molto anomala: i giocatori sembravano spaventati” ha raccontato l’arbitro di Bergamo sul match che ha concluso la Serie A prima dello stop. Uno Juventus Stadium completamente deserto: “Arbitrando a porte chiuse sembra vivere una situazione irreale – ha spiegato il fischietto di Bergamo a Radiosei -. Il calcio è fatto per il pubblico. Il messaggio è che sono per la ripresa in totale sicurezza. Quando sono per strada la gente per prima cosa mi chiede se riparte la serie A e quando“.

L’arbitro di Serie A, però, resta ottimista e spera di ritornare il prima possibile in campo: “Di natura sono molto ottimista, mi piacerebbe tornare il prima possibile ad arbitrare. Lo dico senza falsi moralismi, giocare regalerebbe speranza e ottimismo” conclude Mazzoleni.