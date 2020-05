Quante volte abbiamo detto che l’Atalanta è una vera e propria macchina da goal? Tante di quelle volte da considerare poker, cinquine o addirittura sette goal come la normalità delle giornate calcistiche dei bergamaschi. I nerazzurri guidati da Gian Piero Gasperini hanno riconfermato la tabella di marcia offensiva della scorsa stagione (nel 2018/2019 Dea miglior attacco), anzi, si sono ulteriormente migliorati in maniera impeccabile. Statisticamente siamo di fronte ad una squadra veramente interessante, specialmente se contiamo tutto quello che gli orobici stanno facendo sia in campionato che in Champions League. Ritornando sempre a parlare di numeri, l’Atalanta è protagonista anche per quanto riguarda la media goal per minuti nei top 5 campionati italiani.

MEDIA GOAL PER MINUTI: ATALANTA PROTAGONISTA (CON MURIEL) – Calcolando la media goal basata sul rapporto con il minutaggio, l’Atalanta è in prima linea grazie al rendimento dell’attaccante Luis Muriel: una rete ogni 70 minuti di gioco. Davanti al numero 9 atalantino (13 marcature nerazzurre in campionato e uno in Coppa dei Campioni) c’è soltanto Haaland del Borussia Dortmund, ma allo stesso tempo il colombiano si trascina dietro Kylian Mbappé, Sergio Aguero e addirittura una leggenda come Lionel Messi. A dimostrazione che le statistiche della squadra di Gasperini sono, ancora una volta, da “Dea”.