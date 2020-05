Moggi: “Moratti si tenga lo scudetto di cartone ma la Juventus è stata truffata”

L’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi risponde a tono sulla propria pagina Facebook alle parole di qualche giorno fa rilasciate da Massimo Moratti. Infatti l’ex presidente nerazzurro in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport aveva risposto in merito al like di Andrea Agnelli nei confronti del post di un tifoso relativo alla volontà di non volere lo scudetto perchè la Juventus non è come l’Inter. Moratti aveva risposto così: “C’è una leggerissima differenza. Allora si trattava di una truffa, qui di un virus che ha paralizzato il mondo”.

Moggi si scaglia contro Massimo Moratti

Moggi risponde in maniera polemica a Moratti su Facebook: “Ancora Moratti. L’ex presidente dell’Inter Moratti qualche giorno fa è tornato a parlare dello scudetto cosiddetto “di cartone”, assegnato alla sua squadra pur essendo finita terza in classifica, perchè nel campionato era stata scoperta una truffa (lui dice). Per cui, prima di parlare di altro, voglio spiegare il significato della parola “truffa”.

Moggi ricorda gli avvenimenti relativi a Calciopoli: “Moratti fa poi una netta distinzione tra quello scudetto (truffa) e quello eventualmente da assegnare qualora il campionato non dovesse riprendere (causa di forza maggiore). E a me, ancora una volta, tocca l’incombenza di spiegare che: Il tribunale sportivo, a fine processo, così sentenziò: “Campionato regolare, nessuna partita alterata”. Quindi JUVENTUS ESENTE DA REATI DI CUI ALL’ART.6. La sentenza definitiva della giustizia ordinaria parlò invece di reati “a consumazione anticipata”, che non sono altro che il frutto di ipotesi e illazioni di quel PM che in aula aveva asserito “non esistessero altre telefonate, se non quelle degli indagati del processo”, mentre il Procuratore della Federazione asseriva che “l’Inter era la società che rischiava più di tutte per il comportamento illegale del suo Presidente Facchetti”.

Moggi chiude il suo post su Facebook così: “Presidente, un consiglio che mi sento di darle: si tenga pure quello scudetto, ma non si faccia tirar dentro da chi ha bisogno di titoli nei giornali. E non parli più di TRUFFA, perchè la truffa l’ha subita la Juventus. Grazie, Presidente”.

