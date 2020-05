Napoli su Milenkovic della Fiorentina se parte Koulibaly

Il Liverpool punta fisso Koulibaly. Jurgen Klopp e la dirigenza Reds vogliono rinforzare ulteriormente il già fortissimo reparto difensivo a disposizione e come quando riuscirono a strappare Alisson alla Roma, ora la compagine inglese punta decisa sul senegalese del Napoli. Formare una coppia di centrali difensivi con Virgil Van Dijk sarebbe un qualcosa di veramente illegale. Forti fisicamente e dotati di un senso tattico fuori dal comune, la coppia Koulibaly-Van Dijk sarebbe in questo momento la migliore del mondo.

Stando a quanto riporta il quotidiano serbo Meridian Sport, il Napoli non è rimasto con le mani in mano e ha già messo nel mirino l’eventuale sostituto di Koulibaly, individuandolo in Milenkovic della Fiorentina. Il calciatore serbo ha un contratto in scadenza con i viola nel 2022 e Iachini vorrebbe trattenerlo alla sua corte. Il Napoli però potrebbe mettere sul piatto un’offerta importante, nonostante Milenkovic rappresenti un calciatore di grande caratura nel club toscano. Dotato di grande fisicità, il serbo è molto giovane essendo un classe 1997. Dunque per strapparlo alla Viola ci vorrà un’offerta non inferiore si 30 milioni di euro.

Commisso in ogni caso potrebbe procedere a un rinnovo di contratto, estendendo quello attutale. Tutto dipenderà dalla operazione Koulibaly, il quale sembra davvero vicinissimo a lasciare la Serie A per tentare l’affondo in Premier League.