Napoli, test negativi: riprendono gli allenamenti

La notizia era ormai nell’aria, ma mancava soltanto l’ufficialità, che adesso è arrivata: la Società Sportiva Calcio Napoli da domenica 10 maggio tornerà ad allenarsi, con sessioni individuali e facoltative, nel centro sportivo del club a Castel Volturno. A comunicarlo è lo stesso club azzurro tramite una nota sul proprio sito e un post sui vari social degli azzurri, dove comunica la fine di tutti i test diagnostici preventivi, con la negatività di tutti gli atleti ai tamponi fatti dal Napoli. Ecco cosa si legge nella nota inviata dal club di De Laurentiis: “Terminati gli esami diagnostici, da domani 10 maggio presso il Training Center i calciatori del Napoli potranno svolgere allenamenti facoltativi individuali nel rispetto delle normative previste #ForzaNapoliSempre“. Gli allenamenti, quindi, si svolgeranno singolarmente, distribuiti in due sessioni di allenamento e su tutti e tre i campi della società guidata da Aurielo De Laurentiis.

Gennaro Gattuso, quindi ritroverà la sua rosa, anche se non potrà seguirli direttamente da vicino, pronti a preparare una ripartenza del campionato che si avvicina sempre di più, ma che comunque rimane incerta. Le ultime indiscrezioni parlano di una possibile adozione del modello della Bundesliga, quindi riprendendo il campionato con un rigido protocollo, per salvaguardare la salute degli atleti.

