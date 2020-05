Palermo: in attesa della promozione, si progetta il nuovo centro sportivo

Il Palermo è in attesa di avere l’ufficialità della promozione in Serie C che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane, ma nel frattempo si sta muovendo con una certa rapidità per costruire il nuovo centro sportivo, almeno ciò è quello che si deduce dalle parole del presidente Dario Mirri e dal vice italo-americano Tony Di Piazza.

Palermo, progetto centro sportivo

In questo momento sono tre le candidature (situate tutte in provincia) per il progetto, ovvero Carini, Monreale e Torretta, con quest’ultima che al momento sia la favorita principale. Il comune situato nella città metropolitana di Palermo, dista una mezzora dal capoluogo siciliano e potrebbe essere l’ideale sia dal punto di vista logistico che economico.

In realtà il sogno del club rosanero era quello di costruire il centro sportivo in città, ma l’idea è tramontata quasi sul nascere per i troppi problemi burocratici che avrebbero causato un forte rallentamento in termini di tempi, mentre il Palermo vuole il suo centro nel minor tempo possibile. A conferma di ciò ecco le parole del numero uno rosanero Dario Mirri: “Le aree esistenti a Palermo, pubbliche o private, non sono disponibili per vincoli istituzionali o per problemi tecnici insormontabili. A questo punto non avremo altra scelta se non cercare spazi fuori città“.

Per quanto riguarda la questione stadio, la società ha deciso di non costruirne uno nuovo, sempre per solite questione burocratiche, ma vorrebbe ristrutture il Renzo Barbera come già ha fatto per l’ufficio stampa e per gli uffici, come confermato dal presidente: “La strada seguita è potenziare il Barbera attraverso la cessione, da parte del Comune proprietario del bene di un diritto di superficie che permetta al Palermo di gestirlo direttamente. I contatti con l’amministrazione erano già positivamente avviati, riprenderanno al ritorno alla normalità. Impianti moderni come sistema per generare sviluppo e autofinanziamento, una vecchia idea. La vera novità sarebbe renderla operativa, il Palermo ci sta provando”.