Perugia, Cosmi: “Mi sento responsabile per quelli che sognano di allenare la squadra del cuore”

Serse Cosmi, allenatore del Perugia, ha partecipato a una diretta Instagram con la Gazzetta dello Sport.

Ieri, l’allenatore del Perugia, Serse Cosmi, è stato ospite di ‘A casa con Gazzetta’. La trasmissione ideata dal quotidiano sportivo la Gazzetta dello Sport è andata in onda sul social network Instagram, e l’intervista è stata effettuata dal gironalista Nicola Binda.

Cosmi durante la diretta Instagram insieme a Binda ha ripercorso molti aspetti salienti della sua carriera, rivelando anche dei particolari personali.

Serse Cosmi e la sua squadra del cuore

“Quando sono arrivato a Perugia mi sentivo responsabile per conto di tutti quelli che sognano di giocare o di allenare la propria squadra del cuore, e sono tantissimi“. Così l’allenatore del Perugia, Serse Cosmi, ha descritto le sue sensazioni al momento del ritorno al giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicola Binda, durante la diretta Instagram. “All’inizio ero un po’ folle. Un modulo 3-5-2 come quello, con quegli interpreti e con quel modi di giocare, non si è più visto, nemmeno nella massima espressione del modulo, che è stata poi quella di Conte alla Juventus, molti anni dopo. Eppure, quando si citano le squadre che hanno innovato il modo di giocare, non si ricorda mai quella mia squadra“. Nel corso della lunga intervista Cosmi ha anche dedicato un pensiero al presidente Luciano Gaucci: “Credo di essere stato uno dei tre allenatori che hanno fatto il balzo dalla C alla A e per questo sarò sempre grato al presidente, che si prese un azzardo incredibile per quei tempi. Dicevano che era folkloristico, ma in quella squadra c’erano fior fior di dirigenti, che poi, singolarmente, hanno fatto una grande carriera“.

Cosmi: “Francesco Totti? avrei voluto allenarlo”

Durante l’intervista di ieri Cosmi ha parlato di una serie di aneddoti e ricordi, tra cui: “Francesco Totti? Avrei voluto allenarlo. Sono ancdato al suo addio al calcio e mi sono commosso“.

Segni particolari: Nato a Perugia il 5 maggio 1958

Recentemente l’allenatore del Perugia, Serse Cosmi, ha festeggiato il suo compleanno. E da sempre porta nel suo cuore un grande amore per il Grifo. Infatti, proprio in occasione del suo compleanno, Cosmi ha pubblicato sul suo profilo Instagram la corsa sotto la curva Nord con una mega bandiera biancorossa e la la citazione del cantante Vasco Rossi: “5/5/2002… eh già… io sono ancora qua!”. Nell’occasione il mister del Perugia è stato sommerso dall’affetto dei tifosi su tutte le piattaforme social.