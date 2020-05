Pistocchi, nuovo attacco alla Juventus: “Ricordate il 7 maggio 2000?”

Maurizio Pistocchi, noto giornalista di Mediaset, ricorda un altro episodio che vede coinvolta la Juventus. Infatti, il 7 maggio 2000 in occasione della penultima giornata del campionato di Serie A della stagione 1999-2000 e allo stadio ‘Delle Alpi’ la Juventus ospitava il Parma. In quell’annata le due squadre a contendersi il tricolore furono la Juventus e la Lazio ma in quella penultima giornata ci fu un episodio particolare che viene ricordato ancora oggi. Infatti l’arbitro Massimo De Santis fischiò un fallo di confusione in occasione di corner dalla sinistra per il Parma che portò al gol Fabio Cannavaro, allora giocatore del Parma, un gol che era regolare e fu annullato in modo scandaloso. I tifosi laziali protestarono sotto la sede della Lega, ma poi all’ultima giornata i biancocelesti riuscirono a vincere il tricolare grazie al successo del Perugia contro la Juventus nel “pantano” dello stadio ‘Curi’.

Pistocchi attacca nuovamente la Juventus dopo l’episodio di Pjanic in Inter-Juve del 2018

Pistocchi ricorda quell’episodio della penultima giornata di Serie A 1999-2000 attraverso il suo Tweet: “Il 7 maggio 2000 successe che al minuto 89’ di Juventus-Parma Cannavaro saltasse più in alto di tutti battendo Van der Sar e realizzando il gol dell’1:1. L’arbitro De Santis annullò, per un fallo che nessuno ha mai visto.”

Pistocchi è tornato a far parlare di sè anche per un altro Tweet nei confronti della Juventus riguardante l’audio sparito in occasione di Inter-Juventus del 2018 quando Pjanic fece un evidente fallo su Rafinha. Ecco le parole di Pistocchi su Twitter: “C’è solo una persona che potrebbe sapere perché l’ex-procuratore federale Giuseppe Pecoraro ha rivangato dopo due anni l’episodio che ha visto protagonista Pjanic in Inter-Juventus. Si chiama Marcello Nicchi”.

Pistocchi su Tweet evidenzia l’intervento di Rizzoli a Sky che ricorda Inter-Juventus del 2018: “Rizzoli a Sky conferma integralmente la ricostruzione fatta dal @CorSport sulle comunicazioni Valeri-Orsato in occasione del fallo di Pjanic su Rafinha”.