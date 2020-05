Pistocchi punge Capello negli auguri a Franco Baresi

L’8 maggio per il Milan è un giorno molto importante perchè il compleanno di Franco Baresi, bandiera rossonera con ben 23 anni di militanza vincendo tutto quello che era possibile vincere. Oggi Baresi compie sessantanni e nei vari social questa ricorrenza è stata celebrata non solo dai tifosi, ma anche dagli addetti ai lavori. Tra i tanti messaggi di augurio c’è quello del giornalista Maurizio Pistocchi sempre molto attivo su Twitter, nel suo tweet oltre ad omaggiare l’ex calciatore punge il tecnico Fabio Capello che con il Milan ha vinto quattro scudetti (1991-92, 92-93, 93-94 e 95-96) più una Coppa Campioni (1993-94).

Maurizio Pistocchi, il tweet contro Capello

“Quando Fabio Capello prese il posto di Arrigo Sacchi – scrive il giornalista su Twitter -, propose alla squadra di cambiare disposizione, passando alla difesa a 5. Si alzò Franco Baresi e disse ‘Guarda le statistiche, giocando così abbiamo preso meno gol di tutti’. Capello cambiò idea. Buon compleanno Piscinin”.

Dunque il giornalista romagnolo approfittando del compleanno di Baresi, lancia una frecciata al mister friulano, facendo intendere che la scelta di schierare la difesa a quattro che tanto bene ha fatto in quegli anni, non è merito suo, ma del suo capitano di allora.

Tra i vari commenti però che ci difende l’allenatore pluricampione: c’è chi gli fa notare a Pistocchi la mossa Desailly davanti alla difesa, oppure che cambiare idea è sintomo di intelligenza e anche chi visto che vinto tantissimo non andrebbe criticato a prescindere.

Come al solito i tweet di Maurizio Pistocchi fa sempre discutere, ma ormai in epoca di social è la normalità.