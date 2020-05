Polemica per le parole di Chiellini, Ziliani durissimo su Twitter

Ziliani, che attacco a Chiellini. Il capitano della Juventus si è reso protagonista di un’intervista al quotidiano Repubblica che ha fatto al quanto discutere. Chiellini ha dichiarato di “odiare sportivamente l’Inter” ed ha parlato in termini molto negativi sia di Balotelli, “persona senza rispetto per il gruppo”, che di Felipe Melo definito “mela marcia sempre in cerca di rissa”. Le sue parole inaspettate hanno innescato molte polemiche sui social nonchè la pronta risposta dei due calciatori chiamati in causa. Anche il giornalista Paolo Ziliani sembra non aver gradito le dichiarazioni del difensore bianconero e gli ha risposto così su Twitter: (Wikipedia) GIORGIO Chiellini Pisa, 14 agosto 1984, calciatore italiano della Juventus e della nazionale.

PALMARES: Trofei internazionali con la Juventus: nessuno. Trofei internazionali con l’Italia: nessuno. Mondiali: mai passato il turno, nel 2018 non qualificato.

Fine”.



Ziliani ha continuato poi la polemica con una serie di tweet ironici nei quali ha ricordato al calciatore scene di simulazioni continue, il gesto “you pay” a Madrid e il famoso episodio dove Paolo Maldini lo prese per la maglia “Nella foto LEGEND: Paolo Maldini chiede spiegazioni a Chiellini che gli ha detto “You pay” per le 5 Champions League, le 5 Supercoppa UEFA, le 2 Coppe Intercontinentali e per una Coppa del Mondo”.