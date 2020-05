Scudetto a tavolino alla Juventus? Il like di Agnelli che infuria il popolo del web. Like tattico del presidente Andrea Agnelli ad un post su Twitter riguardante l’eventuale assegnazione dello Scudetto alla Juventus. Il numero uno bianconero risponde dicendo che sarebbe meraviglioso se dicessimo ‘No grazie’. Il popolo del web insorge.

Che si decida sul campo. Sembra questa l’idea di Andrea Agnelli, numero uno bianconero, il quale con un “like” sul famoso social network Twitter mostra di voler evitare eventuali vittorie del campionato senza dover per forza giocare. Il post, apparso su Twitter, riguarda l’assegnazione dello Scudetto di questa stagione – ormai al capolinea a causa dell’ emergenza Coronavirus – a tavolino: ipotesi, che non pare allettare il presidente della Juventus. Ma cosa è successo?

Così reca il post del post pubblicato su Twitter da un tifoso della Serie A, il quale ha messo like il presidente bianconero Andrea Agnelli. “Sarebbe meraviglioso. E ancor di più meraviglioso se noi dicessimo “no grazie”!

Ebbene, sotto il ‘cinguettio’ di un utente di Twitter, ecco far capolino il “mi piace” di Andrea Agnelli: della serie giochiamocelo. Vedremo come finirà e chi la spunterà.

We don't want to win that way. Even @andagn said he'll decline. I hope he follows through.

We aren't @Inter

— Sam Linin (@DirtyHarry1982) April 30, 2020