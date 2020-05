Sensi-Inter, il dg del Sassuolo annuncia importanti novità

Nonostante un calo nell’ultimo periodo prima che il Coronavirus arrivasse nel nostro territorio, le prestazioni di Stefano Sensi nell’Inter erano state più che soddisfacenti. L’ex Urbania e Sassuolo ha dimostrato veramente di saperci fare, diventando un giocatore importante nel 3-5-2. Pagato dall’Inter solamente solamente 5 milioni di euro in prestito, il calciatore marchigiano si è guadagnato senza dubbio il rispetto di tifoseria e spogliatoio.

Per assicurarsi Sensi a titolo definitivo, l’Inter dovrà versare sul conto del Sassuolo 20 milioni di euro. In questi ultimi mesi, sono state tante le voci su un presunto mancato riscatto da parte dell’Inter a fine stagione e il dg del Sassuolo, Carnevali, è intervenuto in merito alla questione rilasciando delle dichiarazioni durante un’intervista al programma Ceramicanda:

”Sensi sarà riscattato dall’Inter, non ci sono dubbi. Forse calerà il valore dei cartellini, ma non quello dei nostri calciatori, siamo una bottega cara…”.

Infortuni penalizzanti per Sensi

Il centrocampista dell’Inter ha dovuto fare i conti in questa stagione con un doppio infortunio, il quale non gli ha permesso di avere continuità in nerazzurro. Ciò però non rovina assolutamente il suo rendimento nell’Inter di Antonio Conte. Il tecnico pugliese stravede per lui: centrocampista dinamico, ordinato e abile negli inserimenti, Sensi continuerà la sua esperienza a Milano ancora per molto tempo. Dunque i suoi estimatori possono dormire sogni tranquilli.