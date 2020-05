Serie A, il Presidente Conte potrebbe decretare lo stop

Dopo la sospensione delle attività sportive e quindi dei campionati di calcio, che tuttora perdura, a breve il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte potrebbe decretare lo stop definitivo al campionato di Serie A, come già accaduto in Francia, dove il Paris Saint-Germain, primo in classifica, è stato decretato vincitore del titolo di campione di Francia.

Sì allenamenti, stop Serie A?

Mercoledì 6 maggio potrebbe essere il giorno decisivo per decretare lo stop al campionato di Serie A. Ad ipotizzarlo è La Repubblica. L’annuncio potrebbe arrivare nonostante molte squadre siano già pronte per ricominciare gli allenamenti e nonostante nei prossimi giorni alcune squadre siano state autorizzate al ritorno nei centri sportivi in base al nuovo DPCM del 4 maggio, in vista anche di un’eventuale ripresa della Serie A.

Serie A, stop sul modello francese

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in concerto con il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, potrebbero seguire la strada intrapresa dalla Francia, con la chiusura definitiva del campionato e la ripartenza dopo l’estate direttamente con il nuovo campionato, senza attendere le decisioni degli altri top campionati europei come Premier League, Bundesliga e Liga Spagnola. L’ideale, per alcuni, era infatti adeguarsi tutti alle stesse modalità. La Lega Serie A ora aspetta con ansia che proprio questi campionati possano decretare la ripresa dei loro campionati nazionali, in modo da avere un appiglio in più nei confronti del Governo italiano, l’unica istituzione che può realmente e concretamente decidere il da farsi.