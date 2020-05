Serie A quella volta che…10 maggio 1987

Il 10 maggio 1987 è una data che tutti i tifosi del Napoli ricordano con affetto e commozione, perché è quella del primo scudetto della storia della società partenopea, che da 11 anni non otteneva un trofeo, dopo la Coppa Italia del 1976, appunto. La 29° giornata di Serie A può essere decisiva. La squadra di Bianchi ha già un margine rassicurante, ma la matematica ancora non li proclama campioni: tuttavia tre punti sull’Inter e quattro sulla Juventus non sono male, visto anche che sia bianconeri che nerazzurri giocano in trasferta. A Bergamo, la squadra di Trapattoni perde di misura, grazie ad un’autorete di Riccardo Ferri. La Juventus pareggia a Verona: alla rete di Elkjaer su rigore al 68′, risponde Manfredonia otto minuti più tardi. L’Ascoli ha ragione del Brescia per 2-1 e spegne le residue speranze dei lombardi di restare nella massima serie: vantaggio delle Rondinelle con Gritti, pari ascolano con autorete di Bonometti e gol vittoria di Scarafoni a soli 3′ dalla fine. L’Avellino batte l‘Empoli per 1-0 con rete di Schachner e raggiunge l’ottima quota 30. Il Torino ritrova Kieft che con una tripletta stende un rassegnato Udinese: 3-1 il finale. Pari nel derby lombardo tra Milan e Como: a San Siro finisce a reti bianche. La Sampdoria batte nettamente la Roma, che fa sedere in panchina Sormani al posto del dimissionario Eriksson: 3-0 il risultato finale, con doppietta di Vialli dopo la rete dell’ex Vierchowod.

La sfida clou è ovviamente al San Paolo di Napoli: di fronte gli azzurri di Maradona e la Fiorentina di Bersellini, reduce dallo scialbo pari interno con il Torino. Gli azzurri invece hanno pareggiato a Como. E’ una bellissima giornata di sole: c’è voglia di festa. Al 29′ lo stadio esplode: azione condotta da Maradona e finalizzata da Carnevale, che infila Landucci: è la rete scudetto. La festa però viene mitigata 10 minuti dopo: punizione per la Fiorentina e qui si vede uno scambio di vedute tra il maestro Antognoni e il discepolo Baggio, che infila Garella sul suo angolino per il pareggio viola. Il portiere partenopeo protesta vivacemente per la rete subita ma con quel tocco là, c’è assai poco da fare. Il secondo tempo non regala emozioni né reti ma al fischio finale di Pairetto di Torino si scatena il finimondo. Con 90′ di anticipo, il Napoli è Campione d’Italia, visti i quattro punti di distacco da Inter e Juventus. Un titolo meritato, condotto dall’inizio alla fine, con 41 punti in 29 gare, con tre sole sconfitte. Un trionfo targato Maradona ma con l’apporto di tutto il resto della squadra: dallo stesso Garella, a Bruscolotti, a Volpecina, Bagni, Ferrario, Renica, Giordano, De Napoli, Carnevale ma anche da gregari come Sola e Romano, oltre al giovane Ferrara, Muro, senza dimenticare il portiere Di Fusco. La stagione 86-87 si concluderà poi con la vittoria in Coppa Italia ai danni dell’Atalanta, a coronare una magnifica stagione. Il Napoli poi conquisterà un altro scudetto tre stagioni dopo ma questa, come si dice, è un’altra storia.

Dettaglio incontri della 29° giornata di serie A

Atalanta-Inter 1-0 (1-0)

Ascoli-Brescia 2-1 (0-1)

Avellino-Empoli 1-0 ( 1-0)

Milan-Como 0-0

Napoli-Fiorentina 1-1 (1-1)

Sampdoria-Roma 3-0 ( 2-0)

Torino-Udinese 3-1 (0-1)

Verona-Juventus 1-1 (0-0)

Tabellino Napoli-Fiorentina

Stadio San Paolo di Napoli

Napoli: Garella, Bruscolotti, Volpecina (87’Ferrara), Bagni, Ferrario, Renica, Carnevale

(89’Caffarelli), De Napoli, Giordano, Maradona, Romano.

A disposizione: Di Fusco, Sola, Muro

Allenatore: Bianchi

Fiorentina: Landucci, Contratto, Maldera, Oriali, Pin, Gentile, Onorati, Gelsi, Diaz,

Antognoni (64′ Di Chiara), Baggio (72′ Berti).

A disposizione: Conti, Rocchigiani, Galbiati

Arbitro: Pairetto di Torino

Marcatori: Carnevale al 29′, Baggio al 39′