Serie C, campionato sospeso: Monza, Reggina, Vicenza e Carpi in Serie B, ora deciderà il Consiglio Federale

Serie C sospesa definitivamente. La decisione che arriva dal Consiglio di Serie C indetto oggi, era nell’aria e ora dovrà essere confermata la prossima settimana quando la palla passerà al Consiglio Federale. La sospensione ha portato a delle decisioni riguardanti promozioni e retrocessioni: Monza, Reggina e Vicenza sono promosse in Serie B, mentre per quanto concerne le retrocessioni ci sarà un blocco totale. La quarta squadra che salirà in Serie B, sarà quella che avrà la media punti migliore.

Il Consiglio di Serie C ha preso queste misure per portare a termine la stagione, ma manca ancora l’ufficialità del Consiglio Federale, il quale valuterà se questa strada sia percorribile. Per quanto concerne la quarta squadra con migliore media punti, al momento la maggiore candidata pare essere il Carpi: gli uomini di Riolfo hanno una media punti pari a 2 partita. Decisamente migliore rispetto alle rivali Reggio Audace, Carrarese e Bari.

Berlusconi e Galliani possono esultare, Reggina e Vicenza pure

Il lavoro svolto da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani nel Monza, è risultato dunque di successo in questa stagione. La squadra allenata da Christian Brocchi sale in Serie B avendo ben 16 punti in più della Carrarese, seconda in classifica. Stagione trionfale anche per la Reggina di Toscano con ben 9 punti in più del Bari. Notevole anche il percorso del Vicenza nel girone, compagine imbattuta da ben 14 turni.