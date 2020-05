Silvia Romano è libera: la notizia più bella, più attesa, più desiderata, più rincorsa da un anno e mezzo a questa parte. Sequestrata il 20 novembre 2018 in Kenya, mentre si dedicava allo svolgimento della sua missione umanitaria, la ragazza 25enne ha conosciuto la fine dell’incubo nella giornata di ieri, sabato 9 maggio 2020, come annunciato trionfalmente dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il suo aereo è atterrato pochi giri d’orologio fa a Roma, con la giovane che è finalmente tornata a respirare aria di casa. La giovane, nel periodo precedente alla sua esperienza africana, si dedicava all’attività sportiva, tanto da aver iniziato a lavorare in una palestra milanese. Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana, le ha scritto un commovente messaggio sui social…

Silvia Romano è atterrata in Italia, Marchisio: “C’era bisogno del tuo sorriso”

“Il Principino”, come era soprannominato ai tempi della sua esperienza in bianconero, oggi ha intrapreso l’avventura giornalistica sulle colonne dell’edizione torinese de “Il Corriere della Sera”, complici la sua cultura e la sua sensibilità verso ciò che accade nel mondo che lo circonda. Così, nelle scorse ore, l’ex numero 8 ha scritto: “Cara Silvia, in questo momento così difficile c’era bisogno di un sorriso… Il tuo. Ora ti aspetta l’abbraccio (simbolico per il momento) più bello che tu possa immaginare. Grazie a chi ha lavorato in silenzio per far tornare Silvia Romano a casa”. Parole da campione, ma soprattutto da uomo, felice per la comunicazione più gradita di tutto il 2020: Silvia Romano è libera. Finalmente.