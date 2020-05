Papu Gomez è stato protagonista nelle ultime settimane grazie all’iniziativa creata ai fini per la lotta al Coronavirus. Coinvolgere tanti atleti per mettere all’asta un loro cimelio storico a fini benefici. Attraverso Cronache di Spogliatoio, ha voluto parlare della situazione (con qualche aneddoto): “Grazie alla nostra piattaforma shirtum.com abbiamo messo in palio gli oggetti dei più grandi sportivi del pianeta e stiamo raccogliendo fondi per l’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. La maggior parte dei calciatori l’ho contattata personalmente, ma mi hanno dato una mano anche i miei compagni di squadra. Pasalic ha coinvolto Rakitic e Modric: gli è stato addosso tutti i giorni per farli pubblicare. Devo fare un regalo a quel ragazzo per quello che ha fatto. Mentre De Roon ha fatto salire a bordo Van Dijk. Una sera prima di andare a letto ho provato a contattare Dani Alves e lui mi rispose “Ciao Papu, certo fratello, farò volentieri questa iniziativa“. Ognuno ha messo sul piatto ricordi indelebili della sua vita. Maglie di finali o cimeli a cui erano molto legati. Correa ci ha dato la maglia della finale di Coppa Italia che ha vinto contro di noi. Io ho scelto quella degli ottavi di Champions col Valencia. E’ stato un ricordo stupendo, ma fatto con il cuore”.