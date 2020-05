Torino, rivoluzione in corso! I nuovi nomi per la panchina

Secondo diverse fonti, la nomina di Davide Vagnati come direttore sportivo del Torino per la prossima stagione, starebbe portando la società a compiere una rivoluzione tecnica completa. L’ex DS spallino, dopo aver condotto a lavorare per i granata il vice Gianmarco Specchia, il team manager Alessandro Andreini e il segretario Andrea Bernardelli starebbe anche portando il presidente Urbano Cairo a pensare ad un nuovo volto per la panchina, attualmente in mano a Moreno Longo.

Le ipotesi per il nuovo allenatore del Torino

I candidati per la panchina del Toro sono numerosi. Nel corso delle ultime ore si è parlato soprattutto di Stefano Pioli, attuale tecnico del Milan che nel corso della sua carriera da allenatore ha seduto su moltissime panchine e condotto numerose squadre al successo. Il suo arrivo potrebbe portare esperienza e garanzie ad un Torino che attualmente necessita di migliorie per compiere il tanto atteso salto di qualità. Un altro nome spesso accostato ai granata è quello di Davide Nicola, attualmente in forza al Genoa, dove è riuscito a fornire un grosso aiuto per evitare la retrocessione della squadra. Attualmente i rossoblù si trovano fuori dalla zona retrocessione, ma non possono ancora dire di navigare in acque tranquille. L’arrivo di questo allenatore potrebbe contribuire a portare grinta e passione alla squadra. Infine è noto anche il nome di Rolando Maran tra i candidati alla panchina. Nel corso della sua carriera ha allenato per molti anni il Chievo ed attualmente è fresco di esonero dal Cagliari. Il suo arrivo potrebbe portare la voglia di riscatto in grado di accendere la scintilla per portare il Torino alla vittoria.