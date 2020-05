VIDEO Papu Gomez mostra le attrezzature mediche donate all’ospedale di Bergamo

View this post on Instagram

Questo video me lo ha inviato un Dottore che lavora in prima linea. Tu per me, io per te! Così deve funzionare. Questo è l’ospedale della mia città, dove vado io, mia moglie e miei bimbi e tanti cari amici, insieme possiamo aiutare tanto. Continuate ad aiutare alla città di Bergamo e all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. CHI HA LA POSSIBILITÀ donando 5€ potrà vincere la mia maglia e tante altre di famosissimi calciatori e così anche stai aiutando a tantissimi ospedali in tutto il mondo. www.shirtum.com @shirtum.app ❤️🙏🏽 LINK IN BIO