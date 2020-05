View this post on Instagram

Tantissimi calciatori hanno aderito all’iniziativa lanciata da @papugomez_official e @shirtum.app, donando le proprie maglie per raccogliere fondi da devolvere agli ospedali di tutto il mondo 👏 Su 𝐬𝐡𝐢𝐫𝐭𝐮𝐦.𝐜𝐨𝐦 potete provare ad aggiudicarvi le maglie dei nostri @ilicic72, @mattiacaldara, @martenderoon15, @piergollo e @pasalicmario! 🖤💙 Non solo! Molti giocatori hanno deciso di donare il ricavato all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo 🙏🏼 Scorri per scoprire di chi si tratta 🤩 . A lot of players are participating in #PapuGomez’s and #Shirtum’s initiative, giving their special shirts to raise funds for hospitals all over the world 👏 On 𝐬𝐡𝐢𝐫𝐭𝐮𝐦.𝐜𝐨𝐦 you can find the shirt of our #Iličić, #Caldara, #DeRoon, #Gollini and #Pašalić. 🖤💙 But it’s not over! Many players have decided to donate the proceeds to Bergamo’s Hospital 🙏 Swipe 👈 to check them out! . 🎥©️ @shirtum.app #TheBiggestGame #BergAMO #molamia #Atalanta #GoAtalantaGo ⚫️🔵 #football