Zaniolo-Juventus: Bernardeschi potrebbe essere inserito in trattativa?

Le notizie di calciomercato continuano ad arrivare nonostante una crisi economica di dimensioni bibliche stia incombendo nel calcio internazionale. Il calcio italiano non è risparmiato dal ciclone Coronavirus e ancora non c’è certezza riguardo una ripresa del campionato. Tanti positivi e tutto fermo per il momento. Intanto, le squadre di blasone si stanno organizzando per il futuro è secondo calciomercato.it, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Nicolò Zaniolo della Roma.

Il talento più luminoso del nostro calcio è seguito da tantissimi club europei e i bianconeri sembrano essere in prima linea. Come ricorda calciomercato.it, Paratici ha parlato di “trattative creative” e dunque niente è impossibile. Dato che i soldi non circolano, in molti opteranno per degli scambi tra calciatori e secondo il portale di mercato, la Juventus vuole proporre uno scambio Zaniolo-Bernardeschi.

Tutto dipenderà da Friedkin

Qualora non arrivi Friedkin alla presidenza della squadra capitolina al posto di Pallotta, quest’ultimo dovrà sacrificare dei calciatori importanti e la gemma più luminosa della Roma è per l’appunto Nicolò Zaniolo. La Juventus vuole liberarsi di Bernardeschi nonostante le smentite dell’agente del calciatore e l’inserimento dell’ex viola nella trattativa Zaniolo, potrebbe essere realtà. Lo scambio senza l’aggiunta di denaro non sarebbe alla pari, ma darebbe una mano ingente alla Juventus. Il 20enne della Roma costa tra i 40-50 milioni di euro.