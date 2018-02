Bundesliga, 21^giornata: solito Bayern, vincono Dortmund e Lipsia, colpo del Werder

La 21° giornata del campionato di Bundesliga ha confermato che, anche per quest’anno, per quanto riguarda il titolo non ce n’è per nessuno. Il Bayern Monaco, infatti, non conosce pareggio e sconfitta, e prosegue la striscia positiva di 8 vittorie consecutive; l’ultima sconfitta, infatti, risale al 25 novembre quando fu battuto in casa del Borussia Monchengladbach per 2-1. Nel turno appena concluso, la squadra di Heynckes, non ha avuto problemi, battendo il Mainz con un secco 0-2 con le reti messe a segno dal francese Franck Ribery e il colombiano James Rodriguez. Il Magonza, perde punti preziosi nella lotta per non retrocedere, infatti, si vede scavalcare dal Werder Brema, che vince sorprendentemente a Gelsenkirchen in casa dello Schalke 04. La squadra di Domenico Tedesco, dopo essere passato in vantaggio con la rete di Konoplyanka, paga l’ingenuità del serbo Nastasic che, a dieci minuti dal termine del match, si fa mandare fuori per un doppio giallo lasciando i suoi in inferiorità numerica. Il Werder Brema, ne approfitta compiendo una rimonta pazzesca segnando prima con Kruse, e poi allo scadere con Junuzovic, portandosi a casa i tre punti.

Sempre per quanto riguarda la lotta per non retrocedere, nell’anticipo del venerdì, il Colonia perde in casa contro il Borussia Dortmund con un rocambolesco 2-3. La squadra di Stoger, dopo aver perso nel mercato di gennaio il bomber Pierre-Emerick Aubameyang approdato all’Arsenal, vince il match grazie al nuovo acquisto arrivato proprio per sostituire il nazionale gabonese, ovvero, l’ex attaccante del Chelsea Michy Batshuayi. Il belga, porta in vantaggio i suoi per ben due volte, ma il Colonia riesce a pareggiare entrambe le reti dell’attaccante. Alla fine, tuttavia, a spuntarla è il Dortmund che riesce a vincere nel finale con il gol di Andre Schurrle.

I nerogialli conquistano tre punti importanti per l’aggancio allo Schalke al quarto posto, portandosi a un solo punto dalla seconda posizione occupata dal Bayer Leverkusen e il Lipsia.

Le “aspirine”, pareggiano 0-0 in casa del Friburgo in un match privo di emozioni, mentre è protagonista di un vero e proprio colpaccio il Lipsia impegnato nella difficilissima trasferta in casa del Borussia Monchengladbach.

Il Lipsia porta a casa il match grazie alla rete messa a segno all’ottantottesimo minuto dal classe 97, Ademola Lookman. Il giovane inglese, arrivato nel mercato di gennaio dall’Everton, firma la sua prima rete in campionato all’esordio assoluto nel campionato di Bundesliga. Un brutto colpo per il Borussia Monchengladbach che perde ancora, infatti, si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo quella subita nel turno precedente contro l’Eintracht di Francoforte per due reti a zero.

I RISULTATI DELLA 21^GIORNATA

Colonia – Borussia Dortmund 2-3, Wolfsburg – Stoccarda 1-1, Schalke – Werder Brema 1-1, Mainz – Bayern Monaco 0-2, Herta Berlino – Hoffenheim 1-1, Friburgo – Bayer Leverkusen 0-0, Monchengladbach – Lipsia 0-1, Augsburg – Eintracht Francoforte 3-0, Amburgo – Hannover 1-1.

CLASSIFICA

Bayern Monaco 53, Bayer Leverkusen e Lipsia 35, Borussia Dortmund e Schalke 34, Eintracht Francoforte 33, Augsburg e Borussia Monchengladbach 31, Hoffenheim e Hannover 28, Herta Berlino 27, Friburgo 25, Wolfsburg 24, Stoccarda 21, Werder Brema e Mainz 20, Amburgo 17, Colonia 13.

PROSSIMO TURNO

9/02 Lipsia – Augsburg; 10/2 Bayer Leverkusen – Herta Berlino, Borussia Dortmund – Amburgo, Hannover – Friburgo, Eintracht Francoforte – Colonia, Hoffenheim – Mainz, Bayern monaco – Schalke; 11/2 Stoccarda – Borussia Monchengladbach, Werder Brema – Wolfsburg.