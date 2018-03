Bayern Monaco, Hamann rivela: “Pochettino sarà il sostituto di Heynckes”

Il futuro di Mauricio Pochettino sarà sicuramente lontano da Londra. Dopo 4 anni passati alla guida del Tottenham l’allenatore argentino di origini italiane preparerà le valigie per volare in Germania dove lo attende la panchina del Bayern Monaco.

L’ex centrocampista del Bayern, Dieter Hamann, ha dichiarato ai microfoni di Skysport Uk:”“So che il Bayern è in contatto con Pochettino e che il suo ingaggio è al momento una delle opzioni migliori”, tutto ciò in quanto Heynckes in tempi non sospetti dichiarò che sarebbe rimasto alla guida dei Bavaresi fino al termine della stagione 2017/18.

Pochettino ha ottenuto la consacrazione a livello internazionale negli ultimi due anni, nella scorsa stagione gli Spurs ottennero un secondo posto in Premier cedendo solo nel finale al Chelsea di Conte, in questa stagione il Tottenham si trova al quarto posto in classifica a sole 4 lunghezze da uno United in profonda crisi, possibile che si ripeta il risultato dello scorso anno. In Champions League ricordiamo che il Tottenham dopo due belle prestazioni è stata eliminato da una Juventus cinica, ma l’uscita di scena ci ha comunque fatto vedere un ottimo calcio da parte del club inglese, con Eriksen Alli e Kane sugli scudi.

La carriera del Mauricio Pochettino allenatore ha avuto inizio con l’esperienza all’Espanyol durata quattro stagioni, poi un anno al Southampton stagione 2013/14, indi il trasferimento agli Spurs dove ha ottenuto un quinto, un terzo, ed un secondo posto in Premier League.