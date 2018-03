Bundesliga, Usain Bolt pronto a scendere in campo: domani provino con il Borussia Dortmund

In Bundesliga è pronto ad affacciarsi un nuovo campione. Usain Bolt vestirà, venerdì, la maglia giallonera del Borussia Dortmund. Il campione giamaicano proverà a mettere in mostra sul campo – dopo averlo già fatto sulla pista di atletica – tutta la sua tecnica e velocità. Sicuramente non sarà facile marcarlo per nessuno.

Usain Bolt fa sul serio. Non ha mai nascosto la sua passione per il calcio così come la sua voglia di mettersi alla prova sul rettangolo verde. Basta partite amichevoli o di beneficenza, il velocista giamaicano adesso è pronto a fare sul serio. Nella giornata di venerdì, infatti, è previsto un “provino” con il Borussia Dortmund. Dalle scarpe chiodate a quelle con i tacchetti il passo è breve.

Social. Non si nasconde Usain Bolt che affida al suo canale social la sua felicità mentre cresce l’attesa per vederlo in campo, con la maglia giallonera, insieme a Reus e compagni.

Ma non è solo il velocista a pubblicizzare sui propri account il momento, anche il Borussia Dortmund, infatti – seguendo l’hastag #BVBolt – invitando tutti i suoi sostenitori ad assistere alla seduta.

🏃‍♂️ Das Training am Freitag, 23.03. um 10.30 Uhr mit @usainbolt ist öffentlich. Einlass an der Adi-Preißler-Allee ist ab 9.45 Uhr, die Kapazität ist begrenzt. #BVBolt pic.twitter.com/tMXu7qfaRA — Borussia Dortmund (@BVB) March 21, 2018

Ma anche Puma, sponsor tecnico dei tedeschi, nonché promotore dell’evento ha potato un’immagine di Bolt con la divisa del Dortmund corredata dall’affermazione “Hanno detto che non sarebbe successo“.

Ruolo. Ancora non si sa quale sarà lo spazio in mezzo al campo occupato da Usain Bolt che, come ha detto ai microfoni di Premium Sport, si vedrebbe bene come ala, magari a sinistra. “Quella è la mia posizione ideale anche per riuscire a sfruttare al meglio la mia fisicità e la mia velocità“.

Atletica VS Calcio. La fede calcistica del campione giamaicano resta quella per i Red Devils ma nell’attesa di coronare il suo sogno e provare l’avventura nel mondo del pallone, Bolt si diletta in eventi benefici. Dalla partita con l’Unicef alla sfida contro Maradona e le vecchie glorie del calcio realizzata da Hublot. Ma a Bolt l’atletica manca? “Quella no, la competizione invece sì“. E domani è pronto a scendere in campo.