Bayern Monaco-Bayer Leverkusen streaming gratis e diretta live: dove seguire il match bundesliga oggi 30 novembre

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen streaming gratis e diretta live: presentazione del match

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen è il posticipo della tredicesima giornata di Bundesliga. All’Alianz Arena di Monaco i ragazzi di Hansi Flick, subentrato all’esonerato Kovac, cercano la terza vittoria di fila in campionato per continuare nella rincorsa alla vetta della classifica, distante ora un solo punto.

Flick sembra aver rivitalizzato la squadra che, nelle ultime quattro partite tra campionato e Champions, ha segnato 16 reti senza subirne neanche una. Di fronte si troveranno un Bayer Leverkusen rilanciato nella corsa ahli ottavi di Champions che si dovrà contendere con l’Atletico Madrid ma che, in campionato, occupa una posizione di metà classifica pur essendo reduce da due risultati utili consecutivi, tra cui la vittoria esterna contro il Wolfsburg. Assenza pesante per le “aspirine” che, in vista di questo prestigioso appuntamento, dovranno fare a meno del giovane Kai Havertz, fermo per infortunio, vero astro della squadra con addosso puntati gli occhi dello stesso Bayern Monaco.

Bayer Monaco-Bayer Leverkusen streaming gratis e diretta live: dove vedere il match di Bundesliga oggi, 30 novembre

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, gara valevole per la tredicesima giornata di Bundesliga, in programma oggi dalle ore 18:30, verrà trasmessa in diretta da Sky Calcio uno. Lo streaming sarà fruibile attraverso l’app Skygo, disponibile su pc, Smartphone e tablet.