Friburgo-Bayern Monaco streaming gratis e diretta live Bundesliga: dove vedere il match oggi, 18 dicembre

Friburgo-Bayern Monaco streaming gratis e diretta live Bundesliga: la presentazione del match

Friburgo-Bayern Monaco è una delle gare valevoli per il sedicesimo turno di Bundesliga. Partita sorprendentemente di alta classifica, con i ragazzi di Streich che occupano il sesto posto in classifica a due sole lunghezze dal Bayern, quinto, ma ovviamente rinfrancato dal sonoro 6-1 rifilato sabato scorso al Werder Brema. La squadra di Flick sembra aver ritrovato fiducia nei propri mezzi dopo aver subito due sconfitte di fila contro il Bayer Leverkusen e il Borussia Monchengladbach. Assoluto protagonista della formazione bavarese si sta rendendo Philippe Coutinho che ha già raggiunto quota sei gol e cinque assist in questo campionato. Il brasiliano, nello scorso match contro il Brema, ha messo a referto una tripletta condita da ben due assist, risultando il migliore in campo tra i suoi. Altra presenza da titolare per Alphonso Davies che sembra ormai aver scalato le gerarchie dei campioni di Germania, diventando un perno insostituibile sulla fascia sinistra. Nel Friburgo, oltrer all’italianissimo Grifo, non ancora a segno in campionato, gioca Petersen punta centrale. Il classe ’88 ha già messo a segno sei reti nel campionato in corso.

Friburgo-Bayern Monaco streaming gratis e diretta live: dove vedere il match in tv e online

Friburgo-Bayern Monaco, incontro della sedicesima giornata di Bundesliga con inizio stasera alle 20:30, sarà visibile in diretta su Sky Sport Football (canale 203), e in streaming attraverso l’app Skygo.

Friburgo-Bayern Monaco streaming gartis e diretta live: le probabili formazioni

FRIBURGO (3-4-3): Flekken; Gulde, Koch, Heintz; Schmid, Frantz, Hofler, Gunter; Holer, Petersen, Grifo. Allenatore: Christian Streich

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Alcantara; Gnabry, Muller, Coutinho; Lewandowski. Allenatore: Hans Flick