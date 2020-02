Bayern Monaco-Lipsia streaming gratis e diretta tv Bundesliga: la presentazione del match

Bayern Monaco-Lipsia, il pezzo forte di questa Bundesliga, che ci dirà molto sulle sorti del campionato tedesco. Le due squadre si affrontano oggi, all’Alianz Arena, a partire dalle 18:00. Mai l’assegnazione del Meisterschale, il “piatto” d’argento consegnato alla squadra vincitrice del campionato, è stata così in discussione negli ultimi anni. Bayern e Lipsia si trovano infatti distanziate di un solo punto in classifica a culmine di una straordinaria rimonta compiuta dai bavaresi i quali, dopo l’esonero di Kovac e il conbseguente avvento di Flick in panchina, hanno ottenuto otto vittorie nelle ultime undici gare. Il Lipsia ha invece dilapidato il proprio margine di vantaggio, ottenendo un solopunto nelle ultime due gare. I ragazzi di Nagelsmann sono stati anche eliminati dalla coppa nazionale per mano dell’Eintracht Francoforte. Il mach di andata finì in perfetto equilibrio: 1-1. Oggi, le due squadre, avranno gli occhi del mondo pntati addosso e, queta gara, si preannuncia un grande spettacolo.

Bayern Monaco-Lipsia streaming gratis e diretta tv Bundesliga: le probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Alcantara; Muller, Goretzka, Perisic; Lewandowski. Allenatore: Flick

LIPSIA (4-2-3-1): Gulacsi; Mukiele, Kolstermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Adams; Sabitzer, Nkunku, Werner, Schick. Allenatore: Nagelsmann

Bayern Monaco-Lipsia streaming gratis e diretta tv Bundesliga: dove vedere il match

Bayern Monaco-Lipsia, big match della ventunesima giornata di Bundesliga, con inizio oggi, alle ore 18:00, sarà visibile in diretta su Sky Sport e in streaming attraverso l’app Skygo.