Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte diretta tv e streaming, dove vedere Bundesliga sabato 7 marzo. Alla BayArena di Leverkusen va in scena il match Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte, gara valida per la 25ª giornata di Bundesliga. Le due squadre hanno giocato entrambe i quarti di finale di DFB Pokal questa settimana: i ragazzi di Peter Bosz hanno vinto 3-1 contro l’Union Berlino, mentre la squadra allenata da Adolf Hütter si è qualificata per le semifinali, vincendo per 2-0 ai danni del Werder Brema. In campionato le cose stanno andando meglio per la squadra di Leverkusen: il Bayer si trova al quinto posto con 44 punti, a ridosso della zona Champions; l’Eintracht, invece, si trova al dodicesimo posto a quota 28 punti. Ma la squadra di Francoforte non ha giocato l’ultimo match di campionato contro il Werder Brema, rinviato a causa del rinvio a venerdì del match di Europa League, Salisburgo-Eintracht. Il Bayer Leverkusen arriva a questo match in ottima forma: tra campionato, coppa nazionale ed Europa League, le Aspirine hanno trovato 7 vittorie e 1 pareggio negli ultimi otto incontri. L’Eintracht, invece, ha perso 1-2 contro l’Union Berlino l’ultimo match di campionato disputato.

Il calcio d’inizio è in programma per le ore 15:30 e il match sarà diretto dall’arbitro Felix Brych.

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte info diretta tv e streaming

Il match del 25° turno di Bundesliga, Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte, non sarà trasmesso da nessuna emittente tv italiana. Sky detiene i diritti della Bundesliga, ma sarà un altro match a essere trasmesso per la fascia oraria delle 15:30. Il nostro consiglio è quello di seguire la diretta live della partita sui canali social delle due squadre.