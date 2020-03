Bayern Monaco-Augusta diretta tv e streaming, dove vedere Bundesliga domenica 8 marzo. All’Allianz Arena di Monaco va in scena il match Bayern Monaco-Augusta, gara valida per il 25° turno di Bundeslgia. La squadra di casa arriva a questo match con una serie di risultati utili consecutivi molto positiva: i bavaresi, tra campionato e coppe, non perdono da quindici partite e hanno vinto 13 delle ultime 14 gare (unico pareggio uno 0-0 contro il Lipsia). I ragazzi di Flick si sono presi il comando della classifica e si trovano a 52 punti, 3 punti in più del Lipsia secondo. L’Augusta, invece, si trova al tredicesimo posto con 27 punti, a +6 dalla zona playout e -9 dalla zona Europa League: nelle ultime otto partite in Bundesliga è arrivata una sola vittoria (2-1 contro il Werder Brema), un pareggio e sei sconfitte. L’ultima sfida all’Allianz Arena tra le due compagini si concluse 1-1, mentre la gara d’andata di questo campionato, alla WWK Arena, ha decretato un altro pareggio, questa volta per 2-2.

Il calcio d’inizio è in programma alle ore 15:30 e il match sarà diretto dall’arbitro Bibiana Steinhaus.

Bayern Monaco-Augusta, info diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Augusta, info diretta tv e streaming. Il match di Bundesliga, Bayern Monaco-Augusta, sarà trasmesso in diretta su Sky a partire dalle ore 15:30. Il canale del match sarà Sky Sport Arena (canale 204 satellite) e Sky Sport Arena HD (canale 243 satellite).