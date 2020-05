Bundesliga: si ricomincia il 16 maggio. Ecco il programma del 26° turno.

Adesso è ufficiale: la Bundesliga ripartirà questo mese, precisamente il 16 maggio. Ottenuto il via libera dalla Cancelliera Angela Merkel, il presidente della DFB, Fritz Keller, ha annunciato la ripresa del massimo campionato tedesco a partire da sabato 16 maggio (e non il 15 come annunciato ieri dalla DFL). Parecchie società (tra cui Werder Brema e Mainz) non erano d’accordo a giocare già nel prossimo weekend, visto che gli allenamenti di squadra sono partiti solo da lunedì, ma la stagione deve essere completata entro il 30 giugno e il tempo per concluderla è poco. In più, bisogna concludere anche la coppa di Germania, cui mancano le due semifinali e la finale per venire assegnata. Ovviamente, tutte le partite verranno disputate a porte chiuse. Intanto, in Germania diversi sport hanno contestato la scelta di far ripartire il calcio e hanno sottolineato i privilegi che gode il mondo del pallone.

Come già detto in precedenza, la Bundesliga ripartirà sabato 16 maggio (annullato l’anticipo del venerdì sera): leggiamo insieme tutto il programma del 26° turno.

Bundesliga: programma 26° turno

Sabato 16 maggio, ore 15:30

Borusssia Dortmund – Schalke

Lipsia-Friburgo

Hoffenheim-Hertha Berlino

Fortüna Dusseldorf-Paderborn

Sabato 16 maggio, ore 18:30

Eintracht Francoforte-Borussia Mönchengladbach

Domenica 17 maggio, ore 15:30

Colonia-Mainz

Domenica 17 maggio, ore 18

Union Berlino-Bayern Monaco

Lunedì 18 maggio, ore 20:30

Werder Brema-Bayer Leverkusen